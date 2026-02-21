Суд отклонил жалобу на обвинительный приговор певцу Шарлоту
Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор певцу Эдуарду Шарлоту, заявил его отец. Певец осужден по делу о реабилитации нацизма и оскорблении верующих.
Эдуард Шарлот в суде (декабрь 2024 года)
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Кассационную жалобу отклонили, причин пока не знаем»,— сказал «РИА Новости» Валерий Шарлот. Решение о повторной подаче жалобы пока не принято.
В конце прошлого года суд приговорил Эдуарда Шарлота к пяти с половиной годам колонии-поселения. Поводом для возбуждения уголовных дел стали видео, на которых музыкант сжигал российский паспорт, исполнял пародию на песню «День Победы» и прибивал к дереву изображение патриарха Кирилла. Певцу отказали в отправке на СВО.
