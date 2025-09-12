Певцу Шарлоту отказали в отправке на СВО

Певец Эдуард Шарлот обратился к администрации колонии-поселения с просьбой отправить его в зону СВО, но суд ему отказал. Об этом сообщил «Ъ-Волга» отец исполнителя Валерий. Артист осужден за реабилитацию нацизма и нарушение права на свободу вероисповедания.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Эдуард Шарлот

Как выяснилось, певец хотел выступать с концертами перед участниками СВО. «Не с автоматом же он хотел ехать, он этого не умеет,— сказал отец Эдуарда Шарлота ТАСС.— Речь шла только о том, чтобы он с бойцами общался, поднимал их боевой дух при помощи музыки». По словам отца исполнителя, Эдуард Шарлот и раньше сообщал о желании отправиться на СВО, но во время следствия вопрос не рассматривался.

В конце прошлого года суд приговорил Эдуарда Шарлота к пяти с половиной годам колонии-поселения. Поводом для возбуждения уголовных дел стали видео, на которых музыкант сжигал российский паспорт, исполнял пародию на песню «День Победы» и прибивал к дереву изображение патриарха Кирилла. В августе суд Тольятти постановил перевести певца в исправительную колонию общего режима из-за нарушения правил поведения. Сейчас исполнитель оспаривает перевод.

