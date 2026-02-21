США нанесли удар по еще одному судну с наркотиками в Тихом океане

Южное командование вооруженных сил США сообщило об ударе по судну в Тихом океане, которое якобы «участвовало в операциях по наркоторговле». Погибли три находившихся на судне человека.

По данным командования, судно эксплуатировалось террористическими организациями. Какими именно, не уточняется. Оно следовало по «известным маршрутам наркотрафика» в восточной части Тихого океана. Никто из американских военнослужащих не пострадал.

С ноября 2025 года США проводят операцию «Южное копье», направленную на борьбу с наркокартелями. В рамках операции американские вооруженные силы регулярно атакуют корабли, в феврале были осуществлены несколько таких атак. Погибли уже более 100 человек. Семьи погибших при атаке США на одно из судов подали иск в суд.