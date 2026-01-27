В суд США направлен иск из-за погибших при атаке США на судно в Карибском море

Члены семей Чада Джозефа и Риши Самару, погибших при атаке США на судно недалеко от Венесуэлы, потребовали через суд признать эти убийства неправомерными. Защита утверждает, что мужчины погибли в результате «явно незаконной» военной кампании против гражданских судов, не имеющих отношения к наркоторговле.

14 октября силы Пентагона по приказу Дональда Трампа нанесли удар по судну, которое, как утверждал президент США, было связано с незаконным оборотом наркотиков. В результате погибли шесть мужчин, среди них оказались Чад Джозеф и Риши Самару.

В иске, который приводит Reuters, их семьи утверждают, что убитые «занимались рыбной ловлей и работали на ферме в Венесуэле», а в момент атаки возвращались домой в Лас-Куэвас. Согласно заявлению, случившееся должно рассматриваться как «внесудебная расправа в соответствии с международным правом». Адвокаты по гражданским правам направили иск в федеральный суд Бостона.

Администрация Дональда Трампа наносила удары по судам в Карибском море у побережья Венесуэлы, объясняя эти действия борьбой с наркоторговлей. При этом Конгресс не раз запрашивал у Белого дома юридических обоснований, по которым было принято решение атаковать суда. В результате погибли около 126 человек.

Лусине Баласян