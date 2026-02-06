США заявили об ударе по еще одному судну в Тихом океане

Вооруженные силы США нанесли удар по судну в Тихом океане, на котором, предположительно, перевозили наркотики. Погибли два человека.

«Разведданные подтвердили, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков»,— указано в публикации командования.

Удар стал частью операции «Южное копье», о начале которой власти США объявили в ноябре 2025 года. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что операция направлена на борьбу с наркокартелями.