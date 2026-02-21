В Госдуме предложили усилить контроль за документами, которые сопровождают партии зерна и продуктов его переработки. Сельхозпроизводители обязаны вносить эти данные в систему ФГИС «Зерно». Проверять такие сведения и наказывать нарушителей будет Россельхознадзор. Депутаты считают, что, если ввести ответственность за ошибки или нарушения в документах, то это поможет лучше оцифровывать данные об урожаях и сделает перемещение зерна более прозрачным. Своим мнением о нововведении поделился член комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, председатель Совета директоров сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко:



«Федеральная государственная информационная система “Зерно” вводилась не только для того, чтобы улучшить “прослеживаемость” зерна от производителя до продавца, но и для того, чтобы покупатель четко видел всю цепочку происхождения товара. Но покупателю это оказалось совершенно ни к чему — у него свой входной контроль. Никто не возьмет зерно без своего анализа.

В итоге, ФГИС сегодня, в его действующей редакции, работает не для сбора информации, а для того, чтобы поймать тех, кто сделал ошибки в заполнении отчета. Но и отчитаться в ней не всегда возможно. Вы можете внести во ФГИС только то, что вам разрешили разработчики, что хочет видеть Минсельхоз, а не то, что есть на самом деле.

Получается, что аграрии вынуждены заниматься созданием параллельной реальности и отражением ее во ФГИС, на основании чего Минсельхоз отчитывается о работе и вырабатывает решения. Естественно, базируясь на недостоверной информации, принять правильные решения невозможно.

Я — председатель объединения работодателей АПК в Ставропольском крае. Это — огромная группа сельхозпредприятий. У нас тысячи людей работают в отрасли. И мы все видим, что вынуждены тратить огромные ресурсы на часто бесполезное дело, которое не дает дополнительной продукции. Цифровизация отчетности не имеет отношения к цифровизации АПК. Истинная цифровизация сокращает трудозатраты и увеличивает рентабельность. Мы видим это, например, пользуясь системами “Глонасс” и “1С”. В случае с ФГИС происходит прямо противоположное.

Так, после введения ФГИС “Семеноводство” неожиданно выяснилось, что даже в засушливых зонах России запрещено выращивать семена на “чистых парах” (технология, при которой поле, свободное от возделывания культур в течение года, используется впоследствии для выращивания зерновых, — “Ъ-Кавказ”). Из-за этого только Ставропольский край может потерять до 500 тыс. т семян. Другой пример: в 2026 году запретили вносить во ФГИС несортовые семена. Но ведь они высеваются.

Когда все это вводилось, нам говорили: потерпите, система “отладится”, штрафов пока не будет. Но сейчас хотят ввести наказание, в соответствии с административным кодексом. Сельхозпроизводителей будут штрафовать, хотя в пояснительной записке к законопроекту сказано, что “он не повлечет негативных финансовых последствий для субъектов предпринимательской деятельности”.

На мой взгляд, появление этого законопроекта показывает: депутаты видят, что система должным образом не работает. Нет экспертного анализа того, на каком этапе обрывается отслеживание пути зерна. А это чаще всего транспортировка, переработка, сбыт, а не производство. Но контроль предлагается ужесточить в отношении производителей.

Действующие ФГИСы — не информационные. Потому что даже региональный минсельхоз не имеет доступа к собираемой с помощью них информации. Не говоря уже об участниках рынка.

Система оперативной отчетности в агросекторе существует с советских времен. В каждом районе есть диспетчерская Управления сельского хозяйства. Ежедневно туда специалисты хозяйств отчитываются по телефону: сколько и чего посеяли, закультивировали, какие внесли удобрения, какой урожай собрали. Если бы эта информация вместе с данными от Россельхознадзора, Россельхозцентра, Росагрохимслужбы поступала через ФГИС в минсельхоз, то там решения принимались бы более обоснованно, а у аграриев не было бы необходимости отвлекаться от основной работы.

Доходит же до смешного. В Интернете полно объявлений: “Отпишем сопроводительные документы на любые культуры для ФГИС “Зерно”. То есть, если ты фермер и у тебя нет технической возможности вести эту отчетность, но тебе надо “приделать ноги” своему зерну, то ты звонишь по объявлению и тебе делают любые документы.

Следовательно, для того, чтобы таких законодательных актов не было, нужна экспертиза на производственную применимость нашего законодательства. Это уже давно пора делать, особенно в таких инициативах, как эта».