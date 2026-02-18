Зерно счет любит

Депутаты Госдумы предлагают расширить контроль за сопроводительными документами на партии зерна или продуктов его переработки — аграрии должны вносить их во ФГИС «Зерно». Такие документы предложено сделать предметом госконтроля Россельхознадзора. Введение ответственности за огрехи в документации, уверены депутаты, станет очередным шагом в цифровизации АПК, позволив повысить прозрачность движения товарных партий зерна. Участники рынка полагают, что инициатива поможет бороться с нарушителями, но может негативно отразиться на мелких хозяйствах, которые испытывают сложности с заполнением информсистем из-за отсутствия ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин и заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин и заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заполнение аграриями ФГИС «Зерно» предложено сделать предметом проверок Россельхознадзора, расширив полномочия последнего,— такие поправки к закону «О зерне» внесены в Госдуму рядом депутатов в середине февраля. В числе его авторов — вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава аграрного комитета Владимир Кашин, что повышает вероятность принятия проекта.

Отметим: продавцы обязаны предоставлять в информсистему «Зерно» данные о сопроводительных документах идентификации зерна (СДИЗ) после завершения каждой операции (перевозка, приемка и отгрузка) в день сделки, а покупатели — на следующий день после приема партии. Однако эти требования не выполняются: согласно пояснительной записке к проекту закона, из числа оформленных в 2025 году (по состоянию на 12 мая 2025 года) СДИЗ более 105 тыс. не были «погашены», то есть операции с 2,7 млн тонн зерна и продуктов его переработки (ППЗ) не подтверждены. Это «препятствует осуществлению контроля качества и безопасности зерна и ППЗ, может свидетельствовать о намерении скрыть данные о реальных действиях товаропроизводителя, при этом ответственность за непредставление указанных сведений не предусмотрена», говорится в записке. Напомним, в конце прошлого года с подобной инициативой выступал Минсельхоз (см. “Ъ” от 31 октября 2025 года). Как пояснили “Ъ” в министерстве, проект постановления правительства, касающийся в том числе СДИЗ, «в настоящее время находится на межведомственном согласовании».

Инициатива предполагает кардинальное изменение правового статуса СДИЗ, указывает директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Светлана Архипкина. Сейчас ее заполнение носит характер технологической обязанности, обеспеченной логикой товарооборота. Введение госконтроля переводит эту обязанность в плоскость публично-правовой ответственности — «речь идет не о мотивации аграриев активнее заполнять поля, а о введении системного контроля за достоверностью и полнотой сведений». Сейчас отсутствие данных в системе может быть лишь косвенным признаком нарушений, но при принятии закона станет самостоятельным составом.

Появление госконтроля запускает механизм применения мер в отношении аграриев, в числе которых предостережения, профилактические визиты контролеров и выдача предписаний об устранении нарушений. Россельхознадзор сможет включать проверки СДИЗ в плановые и внеплановые мероприятия, делая контроль тотальным, а не эпизодическим, констатирует эксперт. Таким образом, меняется не столько размер потенциального штрафа (хотя не исключено появление спецсоставов в КоАП), сколько сама системность подхода. Для цифровизации и прослеживаемости в отрасли проект решает задачу качества данных, «достраивая недостающее звено в инфраструктуре».

Отказ от «погашения» СДИЗ, как правило, проблема недобросовестных покупателей, которые «забывают» сделать это, и партия зависает, поясняет глава КФХ «Виктория» Владимир Плотов (Липецкая область), и ужесточение контроля позволит бороться с нарушениями. В то же время, полагает он, ужесточение законодательства может ударить по самому незащищенному слою фермерства — мелким хозяйствам, стимулируя их вести торговлю за наличные, не отчитываясь в системе и поддерживая тем самым теневой оборот зерна. В целом же ФГИС «Зерно» — одна из самых стабильно работающих информсистем в плане наполнения данными, а СДИЗ не являются такой проблемой, ради которой стоит вводить дополнительные наказания, полагает глава Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Калужской области Бабкен Испирян. По его словам, контроль и прозрачность оборота зерна в стране достигнуты, «уже разработана вся необходимая нормативная база, в том числе предусмотрены штрафы за нарушения».

Анна Королева