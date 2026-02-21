Три аэропорта повторно приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Волгограда, Пензы и Саратова введены ограничения на прием и отправку самолетов. С начала ночи они приостанавливают работу второй раз.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Краснодара. Ранее работу приостанавливали аэропорты Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Ижевска, Самары, Перми и Чебоксар.

В ночь на 21 февраля в некоторых регионах России действовала угроза атаки БПЛА. В Самарской области беспилотники ударили по двум промышленным объектам. Глава Удмуртии Александр Бречалов также сообщил, что «один из объектов в республике» подвергся атаке беспилотников.