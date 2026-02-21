Семь аэропортов России приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в семи аэропортах России введены ограничения на прием и отправку самолетов. В их числе аэропорты Казани, Нижнекамска, Ижевска, Оренбурга, Самары, Перми и Чебоксар.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Саратова и Краснодара.

МЧС России сообщило, что в аэропорту Ижевска ограничения на прием и отправку самолетов сняты. Позднее ведомство уточнило, что они продолжают действовать. Угроза атаки БПЛА объявлена в Удмуртии, Оренбургской и Саратовской областях, Пермском крае.