Посольство России в США: конфликт на Украине продвигается к завершению

Временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев считает, что российско-украинский конфликт продвигается к завершению. Он указал, что Вашингтон активно поддерживает переговоры по мирному урегулированию.

«Как вы могли слышать из новостей, в ходе последних переговоров в Женеве на этой неделе конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению»,— сказал господин Леденев на мероприятии в посольстве в честь Дня защитника Отечества (цитата по «РИА Новости»).

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд трехсторонних переговоров России—США—Украины. По информации CNN, стороны добились «постепенного, но значительного прогресса» в определении того, как будет работать прекращение огня. При этом, как сообщал телеканал, обсуждение политических вопросов оставалось напряженным. Глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что четвертый раунд переговоров состоится в ближайшее время.

