Минфин США призвал другие страны соблюдать условия торговых сделок

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что решение Верховного суда страны признать американские пошлины на импортные товары незаконными лишает Дональда Трампа важного рычага влияния. Он призвал власти других государств соблюдать условия торговых соглашений, заключенных с США.

«Сегодня американский народ потерпел поражение, так как лишение президента Трампа важного рычага в рамках полномочий IEEPA (закона о чрезвычайных экономических полномочиях,— "Ъ") стало серьезной потерей для всей страны»,— сказал господин Бессент в интервью Fox News.

По словам министра финансов, решение Верховного суда не отразится на общих доходах США от пошлин. Он добавил, что по итогам 2026 года власти Соединенных Штатов ожидают рост ВВП на 3,5%.

20 февраля Верховный суд США признал незаконным введение пошлин на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Дональд Трамп заявил, что действие всех введенных тарифов сохраняется. Кроме того, он пообещал подписать указ о дополнительной глобальной пошлине в размере 10%.