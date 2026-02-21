Путин подписал закон о дополнительных отпусках для ветеранов

Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении неоплачиваемого отпуска до 35 дней в год для ветеранов боевых действий. Речь идет об участниках конфликтов на Украине, в Сирии и Афганистане, которые не принимали непосредственного участия в боестолкновениях.

Согласно закону, на отпуск могут претендовать лица, направлявшиеся «для обеспечения задач» в ДНР и ЛНР (с 24 февраля 2022 года), в Запорожскую и Херсонскую области (с 30 сентября 2022 года), в Сирию (с 30 сентября 2015 года) и в Афганистан (с декабря 1979 года по декабрь 1989 года). При этом для получения льготы у ветерана должны быть особые заслуги, а срок командировки должен превышать шесть месяцев.

Участники боевых действий уже имеют право на 35-дневный неоплачиваемый отпуск. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснял, что расширение льготы направлено на строителей, сотрудников МЧС и системы ЖКХ.