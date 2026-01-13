Госдума приняла в I чтении проект о дополнительном отпуске для ветеранов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении 35-дневного неоплачиваемого отпуска для ветеранов боевых действий в Афганистане, Сирии и зоне СВО, не принимавших непосредственного участия в боестолкновениях.

Согласно законопроекту, на отпуск смогут претендовать лица, направлявшиеся «для обеспечения задач» в ДНР и ЛНР (с 24 февраля 2022 года), в Запорожскую и Херсонскую области (с 30 сентября 2022 года), в Сирию (с 30 сентября 2015 года) и в Афганистан (с декабря 1979 года по декабрь 1989 года). Причем для получения льготы ветерану необходимо иметь особые заслуги, а срок командировки должен составлять не менее шести месяцев.

Замглавы МЧС Денис Попов, выступавший с докладом при рассмотрении поправок, разъяснил, что «особые заслуги» — это новая терминология. Под таковыми понимается даже работа под воздействием дронов противника. Содокладчик, глава думского комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил коллегам, что понятие «особых заслуг» узаконено прошлым летом и регулируется правительственным нормативным актом. К ним он отнес в том числе наличие ведомственных или региональных наград.

Ярослав Нилов также разъяснил, что непосредственные участники боевых действий уже обладают льготой в виде 35-дневного неоплачиваемого отпуска, который можно использовать по желанию. Законопроект доводит ту же меру поддержки до других лиц, считавшихся ветеранами. «Это строители, это те, кто занимается вопросами ЖКХ. Даже в структуре МЧС есть военнослужащие, кого направляют заниматься разминированием, а есть другие специалисты»,— разъяснил глава комитета.

Законопроект был внесен правительством 13 ноября.

Степан Мельчаков