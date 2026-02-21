Польская шорт-трекистка получила удар коньком в лицо на Олимпиаде
Польская шорт-трекистка Камила Селье получила травму во время четвертьфинального забега на 1500 м на Олимпиаде. Она потеряла равновесие, столкнувшись с американкой Кристен Сантос-Грисволд. В результате конек последней попал польке в область глаза.
Американку признали инициатором столкновения и дисквалифицировали. Польке несколько минут оказывали помощь, а затем унесли со льда на носилках, накрыв простыней.
Покидая арену, Камила Селье показала большой палец вверх, сообщает Associated Press. Сотрудники польской команды сообщили, что с ней «все в порядке», уточняет агентство. Спортсменке наложили швы на арене, после чего ее доставили в больницу для прохождения обследования.