Нидерландские шорт-трекисты выиграли мужскую эстафету на 5000 м на Олимпиаде

Сборная Нидерландов выиграла мужскую эстафету по шорт-треку на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Йенс ван'т Ваут, Тён Бур, Фрисо Эмонс и Мелле ван'т Ваут преодолели дистанцию 5000 м за 6 минут 51,487 секунды.

Серебро досталось команде Южной Кореи. Медаль сборной принесли Хван Дэ Хон, Ли Чжон Мин, Ли Чун Со и Рим Чжон Ун, отставшие на 0,392 секунды. Третье место заняла команда Италии (+0,488), в состав которой вошли Пьетро Сигель, Томас Надалини, Лука Шпекенхаузер, Андреа Кассинелли.

24-летний Йенс ван'т Ваут стал трехкратным олимпийским чемпионом. Ранее на Играх в Италии он взял золото на дистанциях 1000 м и 1500 м, а также бронзу на 500 м. Его старший брат, 26-летний Мелле ван'т Ваут, на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо завоевал серебро (500 м). 24-летний Тён Бур и 27-летний Фрисо Эмонс впервые в карьере стали обладателями олимпийских медалей.

Таисия Орлова