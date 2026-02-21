Постпреды России, Ирана и Китая встретились с гендиректором МАГАТЭ

Постоянные представители России, Ирана и Китая встретились с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Они передали ему совместные послания по вопросам, касающимся Ирана, сообщил постпред России при международных организациях Михаил Ульянов.

«Особое внимание было уделено необходимости политико-дипломатического решения всех существующих проблем»,— написал господин Ульянов в Telegram-канале.

Президент США Дональд Трамп грозил Ирану «плохими вещами», если страна не согласится заключить сделку по ядерной программе. Вашингтон требует Тегеран отказаться от обогащения урана и своей ядерной программы. The Wall Street Journal писала, что Соединенные Штаты могут нанести удары по Ирану, для чего стягивают на Ближний Восток крупнейшую авиагруппу с момента вторжения в Ирак в 2003 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ирану пригрозили "плохими вещами"».