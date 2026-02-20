Трамп обвинил Верховный суд в нахождении под иностранным влиянием

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Верховный суд США оказывают влияние люди, представляющие иностранные интересы. Такой вывод господин Трамп сделал на внеплановом брифинге, посвященном сегодняшнему решению инстанции по тарифам.

«Я думаю, что люди, которые представляют иностранные интересы, как мне кажется, чрезмерно влияют на Верховный суд — будь то через страх, уважение или дружеские связи, я не знаю точно»,— поделился опасениями американский президент.

На том же брифинге Дональд Трамп сказал, что все пошлины, которые он ввел из соображений национальной безопасности, сохраняются, несмотря на решение Верховного суда. Он также пообещал подписать указ о дополнительной глобальной пошлине в 10%.

Сегодня Верховный суд США признал, что использование президентом закона 1977 года для введения пошлин вышло за рамки его полномочий. Закон применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба.