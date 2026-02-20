Военные отражают атаку в Севастополе, работают средства ПВО

В Севастополе военные подразделения отражают атаку со стороны ВСУ. В городе задействованы средства противовоздушной обороны, уже уничтожены две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По информации властей, подразделения ПВО продолжают работу по выявлению и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Для поражения целей применяются различные средства, включая ракетные комплексы и стрелковое оружие. Граждан призывают покинуть открытые пространства и находиться в безопасных местах до стабилизации обстановки.

Отдельно подчеркивается риск, связанный с падением элементов поражающих средств и фрагментов сбитых целей. При использовании стрелкового оружия пули, не достигшие цели, возвращаются на землю под действием силы тяжести. Кроме того, при перехвате ракетами на поверхность могут упасть разгонные модули и обломки беспилотников.

В обращении также отмечается, что в последние дни фиксируются атаки БПЛА, оснащенных металлическими поражающими элементами. В связи с этим жителям настоятельно рекомендуется строго соблюдать меры личной безопасности и не игнорировать сигналы оповещения.

Ситуация находится под контролем военных. Оперативная информация доводится через официальные каналы. Горожан просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям до полного завершения отражения атаки.

«Ъ-Кубань» писал, что на территории Туапсинского округа и Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Тем, кто находится на улице, следует спуститься в цоколь ближайшего здания, подземный переход или на подземную парковку.

Мария Удовик