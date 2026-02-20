Власти предупредили об угрозе БПЛА на черноморском побережье

На территории Туапсинского округа и Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение доведено до жителей и гостей муниципалитета с указанием порядка действий при включении сирен сигнала «Внимание всем», сообщили власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Туапсе Фото: пресс-служба администрации Туапсе

В случае нахождения дома гражданам рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон — коридоре, ванной, туалете или кладовой, а также в комнатах, окна которых не выходят на морскую сторону. Тем, кто находится на улице, следует спуститься в цоколь ближайшего здания, подземный переход или на подземную парковку.

Отдельно подчеркивается, что автомобиль не может использоваться в качестве укрытия. Также не рекомендуется находиться у стен многоквартирных домов, поскольку существует риск падения стекол и иных элементов конструкций.

Аналогичное предупреждение об угрозе ракетной опасности опубликовано для жителей Новороссийск. При срабатывании сирен гражданам предписано укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами либо в подземных сооружениях. Непригодными для защиты признаны места под автотранспортом и в непосредственной близости к фасадам зданий. Безопасная дистанция от таких объектов составляет 30–50 метров.

Власти призывают сохранять спокойствие и ожидать официальной отмены сигнала после стабилизации обстановки. Следить за оперативной информацией рекомендуется через официальные страницы администрации, а также эфир Радио «Новая Россия» и телеканал «Новороссийск».

Мария Удовик