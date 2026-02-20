Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира ATP 500 в Дохе

14-я ракетка мира Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Дохе. В полуфинале россиянин уступил лидеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу.

Теннисисты провели на корте чуть более двух часов. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:4. За титул Карлос Алькарас поспорит с победителем встречи между чехом Якубом Меншиком (16-й в мире) и французом Артюром Фисом (40).

Андрей Рублев, выигравший этот турнир в прошлом году, не смог защитить титул. По итогам недели он потеряет 300 рейтинговых очков и опустится как минимум на 18-е классификации ATP.

Общий призовой фонд турнира в Дохе превышает $2,8 млн. Финальный матч пройдет 21 февраля.

