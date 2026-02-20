В центре Воронежа отреставрируют «Дом Шуклиных» за 34,6 млн руб.

Министерство строительства Воронежской области объявило аукцион на проведение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Шуклиных» на улице Карла Маркса, 70. Начальная цена контракта составляет 34,6 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать кровлю и фасад здания, выполнить реставрационные работы, установить архитектурное освещение навеса и систему антиобледенения, а также перенести кондиционеры. Срок выполнения всех работ — с даты заключения контракта до 1 декабря 2026 года. Заявки принимаются до 2 марта, итоги планируется подвести 4 марта.

Доходный дом богатой купеческой семьи Шуклиных построен в 1902–1903 годах. Признан объектом культурного наследия в 2020 году.

За последние два года это четвертый конкурс на реставрацию памятника. Первый контракт на сумму 9,4 млн руб., заключенный в марте 2024 года с ООО «Степс», был расторгнут через два месяца в связи с нарушением сроков работ. Последующие два аукциона, проведенные в апреле и мае 2025 года (начальная стоимость 33,7 млн и 32,7 млн руб. соответственно), были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В феврале стало известно, что в марте—апреле должен пройти всероссийский конкурс на лучший эскизный проект реставрации и приспособления еще одного объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дача Башкирцевых» в городе Семилуки Воронежской области.

Ульяна Ларионова