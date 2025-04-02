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Воронежский дом Шуклиных предлагают отремонтировать за 33,7 млн

Министерство строительства Воронежской области опубликовало электронный аукцион по поиску подрядчика для реставрации исторического дома Шуклиных по адресу улица Карла Маркса, 70 в облцентре. На эти работы выделено до 33,7 млн руб. Источник финансирования — региональный бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В рамках проекта на площади здания в 842 кв. м предстоит восстановить балконы и их металлическое ограждение, отремонтировать литой чугунный навес фасада, укрепить аварийные участки перекрытий подвала, частично заменить конструкции крыши, утеплить чердак, обновить кровлю, отреставрировать дымовые трубы и фасады здания. Также будут восстановлены окна и внутренние интерьеры.

Срок выполнения — до 10 декабря 2025 года. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 апреля, итоги подведут 11 апреля.

Доходный дом богатой купеческой семьи Шуклиных построен в 1902–1903 годах. Признан объектом культурного наследия в 2020 году.

О том, как в Воронеже ищут подрядчика для ремонта другого исторического здания за 50 млн руб.,— в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова