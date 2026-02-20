Главе СК доложат о причинах смерти пациентки в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти жительницы Ярославля, несколько раз за два месяца обращавшейся за медицинской помощью. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Мать 30-летней женщины сообщила на многоканальную телефонную линию центра, что не согласна с ходом установления обстоятельств ненадлежащего оказания помощи ее дочери.

«В декабре 2024 года с жалобами на здоровье женщина (дочь обратившейся — прим. «Ъ-Ярославль») была доставлена в одно из медицинских учреждений Ярославля, где должное лечение ей не назначили. Спустя несколько дней, несмотря на отсутствие положительной динамики, пациентку выписали. В январе прошлого года дочери обратившейся вновь потребовалась госпитализация, однако через несколько часов она скончалась»,— указывается в сообщении центра.

Отмечается, что по факту случившегося к ответственности никто не привлечен.

Алла Чижова