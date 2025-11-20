Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии

19 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к олимпийскому перемирию на время проведения зимних Игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Документ был принят консенсусом.

Соавторами резолюции под названием ««Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов» выступили 165 государств-членов ООН. Документ призывает страны соблюдать перемирие в течение семи дней до начала Олимпиады (6–22 февраля) и в течение семи дней после окончания Паралимпиады (6–15 марта). В отличие от резолюций Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

«В эпоху растущих разногласий и конфликтов спорт и Олимпийские игры могут стать лучом надежды, альтернативой соперничеству и разногласиям»,— сказал глава оргкомитета Игр-2026 Джованни Малаго, представляя резолюцию.

Олимпийское перемирие («экехейрия») — древнегреческая традиция, которая появилась в VIII веке до н.э. и служила священному принципу Игр. Во время проведения Олимпиады прекращались все войны и конфликты. В 1992 году Международный олимпийский комитет возродил эту традицию.

Таисия Орлова