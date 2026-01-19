НПЗ NIS в Панчево поставит первую после перерыва партию топлива 27 января

Нефтеперерабатывающий завод энергокомпании NIS в Панчево 27 января поставит потребителям Сербии первую после перерыва партию топлива. Об этом сообщила пресс-служба НПЗ. Сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы.

В NIS сообщили, что НПЗ будет работать весь февраль, «а дальнейшая его работа будет зависеть от решений, обеспечивающих оперативную деятельность компании». За то время, что завод не работал, на нем заменили оборудование. Пресс-служба отметила, что НПЗ важен для крупнейшего производителя нефтехимической продукции в Сербии — «ХИП Петрохемия».

НПЗ в Панчево перестал работать в начале декабря из-за санкций США, связанных с российской долей в энергокомпании. 31 декабря 2025 года NIS получила лицензию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на продолжение работы до 23 января. В тот же день правительство Хорватии сообщило, что OFAC выдало компании JANAF лицензию на транспортировку нефти для NIS.

NIS занимается разведкой и добычей углеводородов и управляет сетью более чем из 400 АЗС. «Газпром нефти» принадлежит 50% NIS, «Газпрому» — 6,15%, еще 29,87% — у Сербии, остальное — у миноритариев. В октябре в силу вступили санкции США в отношении НПЗ. Вашингтон потребовал полного выхода российских акционеров из NIS для снятия ограничений. До 18 января Сербия и Венгрия надеются договориться о покупке венгерской MOL доли российских акционеров в сербской энергокомпании.