Cпрос на зарубежные поездки в феврале и марте среди россиян вырос на 57%

В преддверии февральских и мартовских праздников российские туристы значительно увеличили спрос на зарубежные поездки. Количество бронирований на 23 февраля и 8 марта (периоды 20–23 февраля и 6–9 марта) выросло на 57% по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса бронирования «Островок», с которыми ознакомился «Ъ». Доля международных направлений в продажах сервиса увеличилась с 19% до 21%.

Аналогичную динамику фиксируют и в системе бронирования туров Travelata.ru: там реализация путевок на праздники выросла на 43% год к году. В компании «Слетать.ру» и вовсе отметили рост показателя на 95%.

Эксперты связывают всплеск активности с удачным расположением выходных. В этом году россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта, тогда как в 2025-м дополнительных дней для путешествий за счет переноса праздников не образовалось.

Средняя стоимость зарубежного проживания, по данным «Островка», снизилась на 13% — до 9,05 тыс. руб. за ночь. Подешевели и турпакеты. В Таиланде средний чек тура на февральские праздники уменьшился на 6,1% (до 158,2 тыс. руб.), в Турции — на 6,4% (до 83,4 тыс. руб.), в Китае — на 15,1% (до 178,9 тыс. руб.).

В топ-5 наиболее востребованных стран вошел Вьетнам, вытеснив из рейтинга Россию. Сейчас на него приходится 9% продаж. Как пояснил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев, этому способствовали широкая полетная программа из разных городов России и относительно невысокая стоимость отдыха. Средний чек на этом направлении, напротив, подрос на 8,2%, достигнув 172,8 тыс. руб.

Безусловным лидером среди пакетных направлений остается Египет: его доля выросла сразу на 7 процентных пунктов, заняв 29% рынка. На втором месте — ОАЭ с 20%. А вот популярность Таиланда снизилась с 22% до 17%, отодвинув страну на третью строчку. Замыкают пятерку лидеров Вьетнам и Турция.

Подробности — в материале «Ъ» «Туристы наметили праздники».