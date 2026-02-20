В ЕС пообещали следить за шагами США после решения Верховного суда по пошлинам

Страны Евросоюза намерены прояснить шаги США после решения Верховного суда США по отмене пошлин. ЕС продолжит работать над их снижением, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге.

Евросоюз поддерживает «тесный контакт» с администрацией США, чтобы получить ясность относительно ее дальнейших шагов, отметил господин Жилл. «Мы продолжаем выступать за низкие тарифы и работать над их снижением»,— подчеркнул господин Жилл (цитата по CNSC).

Правительство Великобритании заявило, что ожидает сохранения «привилегированного торгового положения с США». «Это вопрос, который должны решить сами США, но мы продолжим оказывать поддержку британским компаниям»,— указано в официальном заявлении для СМИ (цитата по NBC). Как напомнили в ведомстве, Британия пользуется в торговле с США «самыми низкими взаимными тарифами» среди стран мира.

По словам канадского министра по торговым отношениям с США Доминика Леблана, решение Верховного суда США «подтверждает позицию Канады о том, что тарифы США являются необоснованными».

Швейцарская ассоциация технологической индустрии Swissmem приветствовала постановление суда. «Для швейцарской экспортной отрасли это правильное решение»,— отметили там. Представители организации предупредили, что Дональд Трамп может применить другие меры для «узаконивания тарифов». Самое главное сейчас — как можно быстрее «закрепить условия отношений с США через юридически обязательное торговое соглашение», указали в Swissmem.

Сегодня Верховный суд США признал, что использование президентом закона 1977 года для введения пошлин вышло за рамки его полномочий. Закон применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. Дональд Трамп назвал решение Верховного суда позором и заявил, что у него есть запасной план.