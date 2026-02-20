Трамп отреагировал на решение Верховного суда по тарифам

Президент США Дональд Трамп во время встречи с губернаторами в Белом доме прокомментировал решение Верховного суда признать введенные им пошлины незаконными. Глава государства заявил, что у него есть запасной план. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Господин Трамп назвал решение Верховного суда позором. По информации CNN, в администрации США были готовы к такому исходу и заверяли президента, что «найдутся другие способы введения» пошлин. Сам Дональд Трамп в последние недели «жаловался на то, что Верховный суд слишком долго принимает решение», добавил собеседник телеканала.

Верховный суд вынес решение против пошлин 20 февраля. Теперь администрация США может рассмотреть введение других мер вместо тарифов, например, ограничение соглашений о лицензировании импорта, пишет CNN.