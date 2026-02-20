Суд вернул банкротный иск ФНС к воронежской строительной компании

Арбитражный суд Воронежской области возвратил Федеральной налоговой службе (ФНС) заявление о признании банкротом ООО «Объединенная строительная компания» (ОСТК). Иск был подан в ноябре 2025 года с требованием 59,8 млн руб., однако налоговики не устранили указанные судом нарушения в установленный срок, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре суд указал на то, что ФНС не привела доказательств наличия у должника имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу. Кроме того, налоговикам необходимо предоставить доказательства того, что ОСТК была направлена копия иска. В декабре ФНС ходатайствовала о продлении срока оставления заявления без движения до 16 февраля 2026 года, суд удовлетворил этот запрос. В указанный срок истец исправил лишь часть нарушений, предоставив ответы региональных ГУ МВД России и управления Росреестра, но не представив доказательства направления копии заявления должнику. Суд посчитал, что у заявителя имелся достаточный срок для устранения нарушений, и возвратил иск ФНС.

По данным Rusprofile, ООО «Объединенная строительная компания» было зарегистрировано в Воронеже в 2020 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания принадлежит в равных долях гендиректору Станиславу Фомину и Павлу Моренко. Выручка общества в 2024 году составила 31 млн руб., чистый убыток — 71 млн руб. В отношении компании открыто 14 исполнительных производств на общую сумму 67 млн руб. Остаток задолженности составляет 63 млн руб.

В начале февраля Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление регионального управления ФНС о признании банкротом местного ООО «Центральная финансово-строительная компания» (ФСК) Елены Васиной

Ульяна Ларионова