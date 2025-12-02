ФНС хочет обанкротить воронежскую строительную фирму из-за долга в 60 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области оставил без движения иск ФНС России о признании банкротом местного ООО «Объединенная строительная компания» (ОСТК). Сумма требований составляет 59,8 млн руб., из которых основной долг — 37,5 млн руб., а остальная часть — пени. Суть их происхождения не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд указал на то, что ФНС не привела доказательств наличия у должника имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу. Кроме того, налоговикам необходимо предоставить доказательства, что ОСТК была направлена копия иска. Нарушения предложено устранить до 29 декабря.

В октябре ФНС подала иск к компании об обращении взыскания на заложенный прицеп к автомобилю стоимостью 187,3 тыс. руб. Подробности спора не раскрывались. Заявление было принято к производству, судебное заседание назначено на 14 января 2026-го. До этого стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Объединенная строительная компания» было зарегистрировано в Воронеже в 2020 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания принадлежит в равных долях гендиректору Станиславу Фомину и Павлу Моренко. Выручка общества в 2024 году составила 31 млн руб., чистый убыток — 71 млн руб. В отношении компании открыто 14 исполнительных производств на общую сумму 67 млн руб. Остаток задолженности составляет 63 млн руб.

В начале ноября сообщалось, что ФНС хочет обанкротить тамбовскую строительную компанию ООО «Спецстроймонтаж». Сумма задолженности составляет 53,9 млн руб.

Егор Якимов