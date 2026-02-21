Шинам пришла китайская покрышка

В 2025 году производство шин всех видов в стране сократилось на 21%, легковых — на 20%. Причину этого эксперты видят в наплыве дешевого импорта из Китая, на который уже приходится треть шинного рынка РФ, тогда как авторынок сжимается. По оценкам участников рынка и экспертов, 2026 год будет более благоприятным для отечественных производителей из-за повышения экосбора, ограничивающего оборот дешевых, потенциально опасных шин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Производство легковых шин в РФ в 2025 году сократилось на 20%, до 28,1 млн штук, следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Производство всех видов шин в стране, из которых на легковые приходится 80%, в 2025 году сократилось на 21%, до 35,1 млн штук. 10% всей шинной продукции, уточняют в ЦРПТ, приходится на грузовые, 6% — на легкогрузовые и 0,3% — на строительные, горные и промышленные шины.

Негативная динамика обусловлена рядом факторов, поясняет партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский, в частности, давлением китайского импорта.

Основной импортер шин в РФ — Китай — поставил в 2025 году продукции на $510,15 млн, следует из данных Главного таможенного управления КНР (см. “Ъ” от 6 февраля). По оценкам собеседников “Ъ”, бренды из КНР уже занимают треть российского шинного рынка: в стране присутствует более 200 китайских марок, и их количество продолжает расти. «Дешевые китайские шины активно вытесняют отечественных производителей, что снижает загрузку российских заводов»,— считает эксперт.

На снижение выпуска, продолжает господин Бабанский, также повлияло падение российского авторынка. По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года сократились на 15,6%, до 1,33 млн (см. “Ъ” от 13 января).

Опрошенные “Ъ” участники рынка обращают внимание на дисбаланс производства и импорта. При падении производства на 20% импорт шин для легковых автомобилей снизился лишь на 2%, до 25,4 млн штук, следует из данных ЦРПТ. По сезонности в структуре поставок 58% пришлось на летние шины, 23% — нешипованные зимние, 15,5% — зимние ошипованные и подлежащие ошиповке шины.

Основная причина дисбаланса — устойчивое укрепление рубля, сделавшее импортную продукцию гораздо более привлекательной по цене, поясняют в Pirelli. «При этом отмечается масштабная экспансия китайской продукции, доля которой в общем объеме ввоза превысила 70%, что создало существенное давление на отрасль»,— уточняют в компании. Текущие мощности российских заводов, вторят в Pirelli господину Бабанскому, полностью покрывают потребности внутреннего рынка, но доля импорта составляет уже более 50%, что привело к недозагрузке около 45% отечественных производственных мощностей.

Продажи легковых шин в стране по итогам 2025 года также показали снижение, единогласны опрошенные “Ъ” участники отрасли.

По оценке Pirelli, в целом рынок сократился примерно на 10%. Причины все те же — падение продаж новых машин, особенно повлиявшее на сегменты зимних шин для первичной комплектации и замены, а также жесткая денежно-кредитная политика, добавляют в Pirelli. В ЦРПТ данные по реализации легковых шин в 2025 году ни в физическом выражении, ни в деньгах не раскрывают. Но уточняется, что по сезонности наибольшую долю в конечных продажах занимает летний вариант — 48%, на зимние ошипованные или подлежащие ошиповке шины приходится 31%, на нешипованные зимние — 18% продаж, а на всесезонные — 2,65%. Средневзвешенная цена шин для легковых автомобилей в 2025 году выросла почти на 9%, до 7291 руб.

Согласно ожиданиям господина Бабанского, в 2026 году вероятен рост производства легковых шин на 5–10%. Этому, в том числе, будет способствовать обновленный экологический сбор, ограничивающий доступ на рынок дешевой продукции. C 1 января в РФ введен повышающий коэффициент на экологический сбор для продавцов шин, которые не соответствуют требованиям безопасности ГОСТ. Директор департамента маркетинга холдинга «Кордиант» Екатерина Гусева прогнозирует постепенное восстановление производства легковых шин в РФ — рост в пределах 11% в 2026 году. Продажи, согласно опрошенным “Ъ” крупным игрокам рынка, вероятно, останутся на уровне прошлого года или чуть ниже.

Наталия Мирошниченко