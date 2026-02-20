Сенатор Клишас: у властей нет цели контролировать Telegram

Российские власти не намерены контролировать работу мессенджера Telegram. Об этом заявил глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Государство не контролирует Telegram, и у государства нет такой цели, да и возможности. Мы можем сделать одно — мы можем максимально здесь сократить ваше присутствие»,— сказал господин Клишас в эфире радио Sputnik.

Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram 10 февраля. В ведомстве утверждают, что мессенджер отказывается соблюдать российские законы. В Минцифры России заявили, что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам в Telegram.

