Пломбу есть куда ставить

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) усиливают контроль за перемещением грузов внутри союза — 11 февраля стартовал первый этап обязательного применения навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок. Пока этот механизм будет действовать в отношении санкционных, части подакцизных и некоторых налогоемких товаров. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ждут повышения прозрачности перевозок и снижения числа проверок контролирующих органов. Бизнес подтверждает эффективность инструмента, но ожидает роста финансовых и операционных издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Навигационная пломба расскажет таможне и оператору системы все о перевозимом грузе и его реальном маршруте

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости Навигационная пломба расскажет таможне и оператору системы все о перевозимом грузе и его реальном маршруте

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

11 февраля на всей территории ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) стартовало обязательное применение навигационных пломб для отслеживания перевозок — механизм планируется внедрять постепенно в течение полутора лет. В пилотном режиме система опробовалась еще с 2022 года. Сейчас же на первом этапе обязательному пломбированию подлежат автомобильные и железнодорожные перевозки санкционных товаров, а также алкогольной и табачной продукции при экспорте странами союза, таможенном транзите и взаимной торговле внутри ЕАЭС. Дополнительно будут пломбироваться транзитные автомобильные перевозки так называемых налогоемких товаров (электроника, одежда и обувь).

На втором этапе, с 31 июля 2026 года, механизм будет расширен на налогоемкие товары, транспортируемые и по железной дороге, а также на весь автомобильный транзит. Третий этап стартует 27 мая 2027 года — для всех товаров, перевозимых транзитом железнодорожным транспортом.

Навигационная пломба — это электронное устройство, которое содержит информацию о грузе, маршруте, сведения из таможенной декларации, транспортных документов и так далее. Пломбированием грузов и отслеживанием перевозок в каждой из стран ЕАЭС занимаются уполномоченные национальные операторы — в РФ это «Центр развития цифровых платформ» (ЦРЦП). Процесс отслеживания перевозок, как рассказали “Ъ” в Федеральной таможенной службе и ЦРЦП, выглядит следующим образом. Инициатором наложения пломбы на груз является перевозчик, ее закреплением и активацией в месте отправления занимается сотрудник ЦРЦП. Во время перевозки оператор и таможенный орган в онлайн-режиме следят за ней, а пломба фиксирует такие нештатные ситуации, как потеря связи, несанкционированная разблокировка и так далее. Деактивируют и снимают устройство на месте доставки груза с разрешения таможенного органа.

В ЕЭК подчеркивают, что применение навигационных пломб в масштабах союза позволит снизить количество проверок со стороны надзорных органов и повысить прозрачность перевозок и товарооборота.

Участники рынка систему отслеживания товаров с помощью пломб также называют эффективной, однако понимают, что их ждет рост издержек. «Прямые затраты будут зависеть от тарифов национальных операторов и структуры оплаты услуг,— отмечает замгендиректора по логистике NC Logistic Артем Васканян.— Где-то возможна посуточная оплата, где-то — фиксированный тариф за перевозку плюс стоимость информационного сопровождения». Директор по международным транспортным операциям FM Logistic в РФ Ярослав Белоусов оценивает дополнительные издержки в 12 тыс. руб., или €130, за одну пломбу.

Совладелец и замдиректора компании ПЭК Вадим Филатов отмечает, что, по данным ЦРЦП, подключение электронной навигационной пломбы обойдется компании в 2,4 тыс. руб., отслеживание на территории России — почти в 17 тыс. руб. (с учетом НДС). Коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев не ожидает существенного удорожания перевозок. «Дополнительные расходы на установку и сопровождение пломбы составят в среднем от 5 тыс. до 10 тыс. руб. за рейс,— поясняет он.— Это увеличит стоимость перевозки примерно на 0,5–3%, максимум — на 5% на отдельных маршрутах».

«Не исключено также, что в первые месяцы работы системы потребуется техническая донастройка, касающаяся стабильности работы устройств, передачи данных или их интеграции с уже используемыми IT-системами и государственными платформами»,— добавляет директор департамента логистики ModernWay Юлия Бададян. В ходе такой адаптации возможны локальные задержки на границе и при опломбировании, считает господин Коптев. «В первые недели это может прибавить от 30 минут до полутора часов к обычному времени оформления»,— полагает он.

Для компаний, участвовавших в пилотном проекте, с 11 февраля ничего не изменилось, отмечает партнер, руководитель транспортно-логистической отрасли компании «ТеДо» Евгений Орловский. По его словам, «основные шероховатости наблюдались на стыке операторов разных стран, но могли быть устранены в ручном режиме при содействии оператора системы». В ЦРЦП полагают, что, поскольку в РФ такой способ отслеживания уже применялся, период адаптации к нему пройден и первые перевозки с обязательным применением навигационных пломб пройдут штатно.

Полина Попова, Наталья Скорлыгина