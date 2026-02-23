Домашние роды проконтролируют медосмотром

В Госдуме готовят законопроект об обязательном медосмотре женщины и ребенка в течение трех дней после домашних родов. Без этого нельзя будет получить свидетельство о рождении. Сейчас для регистрации в загсе требуется предъявить самого ребенка и документ от свидетеля домашних родов, но этого недостаточно, считает автор поправок депутат Татьяна Буцкая. Подготовить аналогичную инициативу правительство ранее поручало Минюсту. Эксперты поддержали идею – при условии, что она не превратится в «административный барьер для добросовестных семей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Буцкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Буцкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая (ЕР) направила в правительство законопроект, который обяжет женщину и ребенка проходить медосмотр после домашних родов. Поправки предложены к федеральному закону «Об актах гражданского состояния».

Официальной статистики по домашним родам Минздрав не ведет. В сентябре 2025 году “Ъ” проводил собственное исследование, показавшее, что в большинстве регионов доля детей, родившихся вне родильного отделения, не превышает 0,7% от всех новорожденных.

Сейчас, если роды произошли не в больнице и без оказания медицинской помощи, для регистрации новорожденного достаточно предъявить в загсе самого ребенка и заявление человека, присутствовавшего при родах. Это, по мнению Татьяны Буцкой, создает возможность для злоупотреблений – например, с получением социальных выплат. Кроме того, обращает внимание депутат, при родах вне больницы женщина и новорожденный лишаются квалифицированной медпомощи. «Даже при благополучном течении родов могут иметь место скрытые последствия (родовые травмы, послеродовые осложнения, врожденные патологии), о которых женщина может не знать и которые требуют своевременного выявления и лечения»,— поясняет Татьяна Буцкая.

Депутат предлагает обязать родителей предоставить в загс заключение о состоянии здоровья роженицы и новорожденного. Такой документ будут вправе выдавать только медицинские организации, имеющие лицензии по направлениям «акушерство и гинекология» и «неонатология». Осмотр женщины и ребенка должен быть проведен не позднее трех рабочих дней со дня рождения. Пока не ясно, какие последствия будут наступать для женщины, которая успела собрать документы, но не уложилась в срок: Татьяна Буцкая сказала “Ъ”, что это можно обсудить на этапе доработки законопроекта ко второму чтению.

В конце 2025 года правительство утвердило план мероприятий в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Минюст и АСИ должны представить в правительство изменения правил регистрации рождения детей, родившихся вне роддомов.

Среди осложнений родов встречаются, например, кровотечение или гипоксия плода, подтверждает акушер-гинеколог, главный врач клиники «К медицина» Алексей Черников. При любых родах «что-то может пойти не по плану» и может потребоваться, например, экстренное кесарево сечение, говорит он. После рождения ребенка, продолжает эксперт, важно оценить основные параметры жизнедеятельности ребенка и при необходимости своевременно оказать помощь. Более того, добавляет господин Черников, у новорожденных должен проводиться скрининг потенциально опасных патологий. Под наблюдением должна находиться и женщина.

Руководитель российской ассоциации доул (профессиональные помощницы, сопровождающие женщин во время беременности и при родах, в том числе путем психологической поддержки) Ирина Безрукова напоминает, что по закону у женщины есть право отказаться от медицинского вмешательства, но с оговоркой, что это не должно угрожать жизни и здоровью. При этом медикам запрещено участвовать в родах на дому, за это им грозит ответственность. «Оценить состояние матери и ребенка с точки зрения наличия патологии может только врач. Ответственность за конечное решение ложится на родителей»,— указывает Ирина Безрукова. Идея послеродового осмотра, по ее оценке, представляется разумной с точки зрения заботы о здоровье матери и ребенка. Но важно, чтобы реализация нового закона не создавала «административных барьеров при регистрации рождения и не нарушала прав добросовестных родителей», подчеркивает она.

В сентябре 2025 года главный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов заявил о «неприемлемости» домашних родов — свое мнение он объяснял рисками для здоровья младенца. Женщины, поясняли эксперты, выбирают домашние роды из-за «максимально комфортной и естественной» домашней атмосферы и недоверия к официальной медицине.

Наталья Костарнова