В центре Воронежа произошли перебои с интернетом из-за повреждения кабеля

Пользователи проводного интернета и телевидения Freedom (АО «Информационная компания "Информсвязь-Черноземье"») в центре Воронежа остались без доступа к услугам из-за повреждения оптического кабеля. Ориентировочное время восстановления — 21:00 пятницы, 20 февраля. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.

Под отключение попали абоненты, проживающие на улицах Кольцовской, Пушкинской, Фридриха Энгельса, площади Ленина, Кирова, Куцыгина, Платонова, Свободы, Станкевича, Революции 1905 года и 20 Октября. «Мы делаем все зависящее от нас для устранения неисправности. Приносим извинения за причиненные неудобства»,— отметили в техподдержке Freedom.

В январе у Freedom фиксировали перебои в работе дважды. 14 января сразу у трех местных провайдеров они происходили из-за DDoS-атаки, предположительно ведущейся с территории Украины. Под ударом тогда, помимо Freedom, были Justlan (АО «Квант-телеком») и Joxnet (ООО «Цифровая связь»). 30 января серверы провайдера снова подверглись масштабной DDoS-атаке.

Ульяна Ларионова