В МОК изучат вопрос участия Инфантино в «Совете мира»

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит ситуацию с участием президента Международной федерации футбола (FIFA) и члена МОК Джанни Инфантино в «Совете мира». Об этом на брифинге заявила глава МОК Кирсти Ковентри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

19 февраля в Вашингтоне прошло первое заседание «Совета мира» — структуры, созданной Дональдом Трампом для урегулирования международных конфликтов. По мнению президента США, она могла бы заменить ООН.

Президент FIFA Джанни Инфантино, ранее вручивший господину Трампу от имени головной футбольной организации «Премию мира», появился на первом заседании «Совета» в четверг. Популярность в СМИ и социальных сетях набрали кадры, на которых руководитель FIFA, сидя среди других делегатов, широко улыбается и примеряет красную кепку — один из символов предвыборной кампании Трампа, позже ставшей частью его публичного имиджа. На головной убор были нанесены надписи «USA», «45–47» и флаг США. Между тем необходимость соблюдения политического нейтралитета закреплена в Олимпийской хартии и кодексе этики FIFA.

«Я не знала, что там сидел член МОК, — сказала Кирсти Ковентри в ответ на вопрос о допустимости нахождения одного из членов комитета на политическом мероприятии. — Мы продолжим сохранять политическую нейтральность, это единственный способ гарантировать честность соревнований. Мы изучим этот вопрос. Олимпийская хартия четко формулирует правила поведения членов МОК».

Арнольд Кабанов