ЛДПР и КПРФ представили своих кандидатов в новый состав Центризбиркома

Депутат Госдумы Василина Кулиева представлена для назначения в члены Центризбиркома от парламентской фракции ЛДПР. Об этом сообщили в Telegram-канале партии. КПРФ, как и ожидалось, продолжит представлять Евгений Колюшин, бессменно работающий в ЦИКе с 1995 года, рассказал «Ъ» первый зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин.

Василина Кулиева избиралась в Государственную думу в VI и VII созывах. В VIII созыв она вошла, получив в ноябре 2023 года мандат Василия Власова. Сейчас она — единственная женщина в думской фракции либерал-демократов.

О планах КПРФ сохранить в ЦИКе 78-летнего Евгения Колюшина «Ъ» писал 8 февраля. Тогда Юрий Афонин назвал господина Колюшина «глубоко профессиональным человеком», занимающим «принципиальную партийную позицию». Информированный собеседник «Ъ» делился, что к Евгению Колюшину есть вопросы в администрации президента.

Ранее своих кандидатов представили думские фракции «Единой России» и «Справедливой России». Обе партии решили сохранить действующих представителей: Константина Мазуревского (ЕР) и Николая Левичева (СР). Последней думской фракцией, не представившей своего представителя в ЦИКе, остаются «Новые люди».

Полномочия действующих членов ЦИКа истекают 29 марта. Сбор кандидатур в новый состав по квоте Государственной думы заканчивается сегодня.

Подробнее об обновлении состава Центризбиркома — в материале «Избирательная ротация».

Степан Мельчаков