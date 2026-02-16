«Единая Россия» и «Справедливая Россия» выдвинули кандидатов в ЦИК
Думские фракции «Единой России» (ЕР) и «Справедливой России» (СР) выдвинули своих кандидатов в новый состав Центризбиркома. Обе партии решили сохранить действующих представителей: Константина Мазуревского (ЕР) и Николая Левичева (СР).
О выдвижении господина Мазуревского сообщили в канале думской фракции ЕР в мессенджере Max. Кандидатура господина Левичева была поддержана фракцией эсеров еще 10 февраля — теперь об этом было объявлено публично.
О том, что в Центризбирком войдут Константин Мазуревский и Николай Левичев, «Ъ» написал 8 февраля. Сейчас ЕР располагает в ЦИКе двумя представителями (еще один — Антон Лопатин), партия утратила эту привилегию с появлением в Государственной думе пятой фракции — «Новых людей». Информированный источник «Ъ» рассказал, что наиболее вероятная кандидатура в ЦИК от последних — депутат Антон Ткачев.
Сбор кандидатур в Центризбирком по квоте Государственной думы начался неделю назад и продлится до 20 февраля. Полномочия действующего состава истекают 29 марта.
