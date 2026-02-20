Почти 100 км сетей намерен отремонтировать «ОКО» в Нижнем Новгороде в 2026 году

АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) намерен отремонтировать 97,6 км сетей в Нижнем Новгороде в 2026 году. Об этом директор по развитию предприятия Юрий Девяткин рассказал на заседании комиссии гордумы по транспорту 20 февраля.

Он уточнил, что планируется обновить 66,5 км теплосетей, в том числе 20,1 км — реконструировать или построить заново. За 2025 год в итоге заменили 93,1 км при первоначальном плане 73,5 км.

Юрий Девяткин рассказал также, что число аварий на теплосетях сократилось с 2,96 тыс. в 2024 году до 2,29 тыс. в 2025 году — на 22,6%.

Число аварий на водопроводных сетях сократилось на 11 случаев — до 2227, на сетях канализации — на 22,6%, до 99. План по замене сетей водоснабжения на 2026 год аналогичен прошлому году — 31,1 км.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за ремонта сетей «ОКО» в 2026 году планируется ограничение или полное перекрытие движения на 54 участках.

