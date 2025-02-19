Нижегородское «Теплоэнерго» сократило план замены сетей в 2025 году на треть

В план замены сетей АО «Теплоэнерго» в Нижнем Новгороде на ремонтную кампанию 2025 года вошло 73,5 км, что на 36% меньше в сравнении с фактической заменой в 2024 году. Руководитель предприятия Дмитрий Сивохин на комиссии гордумы по городскому хозяйству рассказал, что до рекомендованного норматива в 85 км «допрыгнут» в течение года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Рекомендованный федеральный норматив по замене сетей составляет 5% от их общей протяженности. «Теплоэнерго» владеет 1,7 тыс. км сетей.

По словам Дмитрия Сивохина, за последние пять лет в среднем меняли по 111,4 км сетей в год, превышая норматив на 20-30%. В 2024 году заменили 115 км. В связи с этим, ни в 2025-м, ни в 2026 годах «Теплоэнерго» рекордов не планирует. Он добавил, что опережающий темп позволил снизить повреждаемость на сетях. В текущем сезоне, с сентября по февраль, число аварий сократилось на 18% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Помимо этого, предприятие старается меньше кредитоваться из-за высокой процентной ставки.

Зампредседателя гордумы Николай Сатаев попросил указать в программе 85 км, раз все равно «допрыгнут». Дмитрий Сивохин возразил, что не привык врать депутатам, поэтому он показывает тот оперативный план, который есть. Он отметил, что в предыдущие годы задирали инвестиционную и ремонтную программы под потолок, что отражается и на тарифе, и на финансовом состоянии компании. «Я предпочитаю жить в сегодняшних реалиях, финансовых в первую очередь, для того, чтобы и обеспечить неухудшение работы сетей в моменте, и обеспечить финансовую стабильность предприятия»,— высказался Дмитрий Сивохин.

Николай Сатаев также пошутил, куда будут девать деньги от экономии из-за теплой зимы? Дмитрий Сивохин сказал, что экономия будет лишь в плате за газ, ее посчитают по итогам отопительного сезона в целом.

Как писал «Ъ-Приволжье», среди планов «Теплоэнерго» по замене сетей — участки на улице Малой Покровской и на улице Маршала Воронова, там будут перекрывать дороги.

Ирина Швецова