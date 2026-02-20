Движение на 54 участках ограничат из-за ремонта сетей «ОКО» в Нижнем Новгороде

Ограничение или полное перекрытие движения на 54 участках дорог запланировано в связи с ремонтом сетей АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) в 2026 году. Это на 22 участка меньше, чем в 2025 году, рассказал директор по развитию АО «ОКО» Юрий Девяткин на заседании комиссии гордумы по транспорту 20 февраля.

В том числе на семи участках продолжатся работы на сетях водоснабжения, начатые в 2025 году.

Среди значимых участков ограничения движения Юрий Девяткин назвал улицу Ошарскую, 14, где запланирован вынос водовода и прокладка магистрального участка теплосети. В двух местах будут ограничивать движение на улице Ванеева, где запланирован ремонт магистральных теплосетей: от дома №80 до дома №90 и от Ванеева, 1 до улицы Белинского, 104 корп. 5. Также из-за ремонта магистральных сетей под ограничение попадет участок улицы Маслякова от Ильинской до площади Горького, где в этом году запланирован и ремонт самой автодороги. Еще один значимый участок — в районе улиц Куйбышева и Воронова.

Из-за работ на магистральных коллекторах будут ограничивать движение на улицах Новикова-Прибоя, Пролетарской, 6 и Керченской, 13а — 15а. В связи с обновлением водопровода движение ограничат в местном проезде проспекта Гагарина, в районе дома №174 по этому проспекту и на Почаинской, 29.

Точные сроки перекрытий станут известны после заключения контрактов.

Замминистра транспорта области Денис Рябинин попросил ускорить работы на Мещерском бульваре, так как из-за этого не могут возобновить движение троллейбусов. Представитель «ОКО» пообещал, что работы завершат в марте, а в апреле-мае восстановят благоустройство.

Директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин сообщил, что на «ОКО» в 2025 году пришлось около 7,5 тыс. ордеров на земляные работы, этого около 70% от всех ордеров.

Он добавил, что аварийные ордеры «для копателей» в этом году продлили с трех до семи календарных дней. Вместе с тем директор департамента попросил «ОКО» более качественно организовывать работы, чтобы не возвращаться на те участки, где были аварийные ремонты, так как это вызывает большой негатив жителей.

Ирина Швецова