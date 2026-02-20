Китайский фристайлист Ван Синьди стал олимпийским чемпионом по акробатике
Китаец Ван Синьди выиграл соревнования по фристайлу в дисциплине акробатика на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он набрал 132,60 балла.
Фото: Abbie Parr / AP
Серебряную награду завоевал швейцарец Ноэ Рот (131,58). Бронзу взял другой китаец Ли Тяньма (123,93).
30-летний Ван Синьди завоевал первую медаль Игр в карьере. Ранее он принимал участие в двух Олимпиадах (2018, 2022). На чемпионате мира 2019 года он стал серебряным призером в состязаниях смешанных команд.