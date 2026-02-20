Двух бывших бойцов ОМОНа обвинили в убийстве бизнесменов в Челябинске

В Челябинской области возобновили производство по делам о расстреле двух предпринимателей в 2004 и 2006 годах. Обвинения в убийстве предъявили бывшему и действующему сотрудникам полиции. Их отправили под стражу, сообщили в СКР.

Как выяснило следствие, в мае 2004 года сотрудники правоохранительных органов спровоцировали конфликт со знакомым предпринимателем в Челябинске. После этого они выстрелили потерпевшему в голову и туловище. Мужчина погиб на месте. Через два года соучастники расстреляли из автоматов другого коммерсанта.

По данным «РИА Новости», задержанные — подполковник в отставке Виталий Петров и подполковник Алексей Амосов. Как выяснил «Ъ-Южный Урал», последний --действующий сотрудник областного отделения Росгвардии. В 2000-х годах оба служили в ОМОН.

Никита Черненко