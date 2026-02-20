В Челябинской области двух росгвардейцев подозревают в убийствах бизнесменов

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области, регионального управления СКР и ГУ МВД задержали бывшего и действующего сотрудников областного отделения Росгвардии по подозрению в совершении заказных убийств предпринимателей в 2000-х годах. 20 февраля в Центральном районном суде Челябинска проходит заседание по избранию фигурантам мер пресечения, сообщили „Ъ-Южный Урал источники из зала суда и правоохранительных органов.

По данным собеседника, доказательства причастности двух подполковников полиции, один из которых в отставке, к преступлениям прошлых лет были получены в процессе расследования резонансных убийств бизнесменов, совершенных в первом десятилетии ХХI века. В то время подозреваемые служили в подразделении специального назначения одной из правоохранительных структур Челябинской области.

19 февраля силовики провели обыски в домах фигурантов. Устанавливаются дополнительные эпизоды их противоправной деятельности, а также возможные преступные связи в органах госвласти и правоохранительных структурах региона.