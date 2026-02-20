В Росстандарте опровергли запрет на ввоз бананов короче 14 см

Новый ГОСТ на бананы, вступающий в силу с 1 марта 2026 года, не запрещает ввоз плодов длиной менее 14 см. Об этом Росстандарт сообщил изданию «Подъем».

В ведомстве уточнили, что документ распространяется на свежие бананы сортов Musa группы ААА и не содержит ограничений на импорт коротких плодов. Обязательность стандарта возникает только при прямой отсылке к нему в техническом регламенте или договоре.

Как писало «РИА Новости», по ГОСТу бананы должны быть зелеными или светло-зелеными, в кисти — не менее трех плодов длиной от 14 см. В ведомстве в ответ заметили, что стандарт носит добровольный характер и применяется поставщиками и производителями по принципам добросовестной практики.