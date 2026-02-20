В России с марта введут ГОСТ на бананы длиной от 14 см

Росстандарт утвердил первый ГОСТ на бананы, ввозимые в Россию, следует из документа, с которым ознакомилось «РИА Новости». Он вступит в силу в марте. Минимальная длина плодов установлена на уровне 14 см, в одной кисти должно быть не менее трех бананов.

Стандарт распространяется на свежие бананы, предназначенные для розничной продажи. При импорте продукция будет проходить контроль по внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости. Запрещен ввоз желтых бананов: плоды должны быть зелеными или светло-зелеными, чтобы дозревать уже на складах и в специально оборудованных помещениях.

В кисти допускается не более одного вырезанного плода при условии сохранения зеленой плодоножки. Бананы должны иметь легкий огуречный аромат и при разрезании выделять млечный сок. ГОСТ носит рекомендательный характер и служит ориентиром для поставщиков. Обязательным стандарт становится при наличии прямой отсылки в законе, контракте или техническом регламенте.