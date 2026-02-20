Около 32 тысяч жителей Ставрополья воспользовались льготами по оплате ЖКУ

За год в Ставропольском крае субсидией на компенсацию расходов по ЖКУ воспользовались около 32 тыс. местных жителей. В этом году количество получателей выросло до 157 тыс. Об этом сообщили в правительстве края.

Воспользоваться субсидией может семья с расходами на ЖКУ свыше 22% от суммарного дохода. Право на компенсацию расходов на ЖКУ в размере 50% действует также в отношении ветеранов и инвалидов.

В этом году на социальную поддержку жителей региона из краевого бюджета выделили более 2,6 млрд руб. Заявление можно подать через орган соцзащиты, МФЦ или Госуслуги.

Мария Хоперская