Новозеландский фристайлист упал и потерял сознание на Олимпиаде

Новозеландец Финли Мелвилл Айвз пережил жесткое падение во время квалификационных соревнований по фристайлу в дисциплине хафпайп на Олимпиаде в Италии. Во время исполнения одного из трюков 19-летний спортсмен потерял контроль и, не сумев сгруппироваться, упал с высоты нескольких метров на трассу, ударившись головой.

Около десяти минут спортсмену оказывали помощь. Затем его увезли на носилках. В сборной Новой Зеландии позднее сообщили, что Мелвилл Айвз пришел в сознание и прошел обследование. Его состояние нормализовалось. Он успел поговорить с мамой, которая путешествовала в Италию с ним, сообщили в пресс-службе команды.

Мелвилл Айвз принимал участие в своих первых Олимпийских играх в ранге действующего чемпиона мира по хафпайпу. Он не примет участия в финале. Новую Зеландию представит Бен Харрингтон, который, пройдя отбор, посвятил это достижение партнеру по команде.

