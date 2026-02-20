Екатеринбург закупит еще 15 автобусов-«гармошек»

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на закупку 15 новых автобусов-«гармошек», работающих на газомоторном топливе. Как сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале, в рамках транспортной реформы это будет уже вторая закупка автобусов особо большого класса.

Фото: Администрация Екатеринбурга

Планируется, что новые модели поступят в город до конца лета и будут курсировать по маршрутам №№ 50, 64 и 67. Запуск машин особо большого класса позволит решить вопрос давки в часы пик: транспорт вмещает до 184 человек и имеет длину 18 метров.

В новых автобусах есть валидаторы, зарядные USB-разъемы, система «Умный город» с подсчетом пассажиров. Напомним, первые 15 автобусов-«гармошек» вышли на маршруты №49 и №51 в Екатеринбурге в августе 2025 года.

Закупка нового подвижного состава проходит в рамках масштабной транспортной реформы. Ее запустили в 2024 году из-за низкого качества услуг по перевозке пассажиров, что не устраивало «ни горожан, ни представителей власти». Мэрия заключила брутто-контракты с перевозчиками, предусматривающие оплату работы по фиксированной ставке за километр пробега, увеличила среднюю зарплату водителей «Гортранса» до 130 тыс. руб., инициировала увеличение штрафа за безбилетный проезд до 2 тыс. руб. и начала обновление подвижного состава.

Ранее «Ъ-Урал» писал, в Екатеринбург прибыли 11 новых низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели «Горожанин». Всего, по словам главы города Алексея Орлова, в уральскую столицу привезут 50 таких машин.