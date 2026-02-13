Орлов: в Екатеринбург привезли 11 новых низкопольных троллейбусов

В Екатеринбург прибыли 11 новых низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели «Горожанин», сообщил глава города Алексей Орлов. По его словам, всего в уральскую столицу привезут 50 таких машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Орлова Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

«С 2023 года это уже третья крупная закупка. Благодаря ей мы заменим 100% курсирующих по городу троллейбусов»,— сообщил мэр.

Новые модели будут курсировать на всех действующих троллейбусных маршрутах. Сейчас транспорт должны зарегистрировать и доукомплектовать, а водители пройти обучение и стажировку.

Закупка нового подвижного состава проходит в рамках масштабной транспортной реформы. Ее запустили в 2024 году из-за низкого качества услуг по перевозке пассажиров, что не устраивало «ни горожан, ни представителей власти». Мэрия заключила брутто-контракты с перевозчиками, предусматривающие оплату работы по фиксированной ставке за километр пробега, увеличила среднюю зарплату водителей «Гортранса» до 130 тыс. руб., инициировала увеличение штрафа за безбилетный проезд до 2 тыс. руб. и начала обновление подвижного состава.